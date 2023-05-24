Песков заявил, что Россия не рассматривает возможность заморозки конфликта на Украине

Песков заявил, что Россия не рассматривает возможность замораживания конфликта на Украине Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия разделяет позицию о том, что конфликт на Украине не должен быть заморожен. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

— Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами, — добавил Песков.

Это стало ответом на то, что Запад во всю стал говорить о том, что нельзя допускать возможность замораживания конфликта на Украине. При этом постоянно просачивается информация о том, что многие из западных партнеров Киева уже хотят скорейшего завершения конфликта.

Даже президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что хочет мирного урегулирования ситуации, однако добавил, что должен учитываться суверенитет Украины.

Также KP.RU рассказывал, что после саммита «Большой семерки» стала понятна позиция стран Запада, которые осознали, что нанести России серьезный удар — невозможно.

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