В Ростове-на-Дону задержали конструктора оборонного предприятия за госизмену Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону инженера-конструктора оборонного предприятия задержали за госизмену в форме шпионажа на Украинские спецслужбы. Об этом KP.RU рассказали в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что удалось задокументировать и пресечь противоправную деятельность мужчины, который с февраля по апрель 2023 года в ходе переписки в мессенджерах с сотрудником разведки Украины выполнял его задания.

Он передавал информацию о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса и средств противовоздушной обороны, а также личного состава российских войск.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за госизмену в форме шпионажа. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU рассказывал, что ФСБ возбудила дело о госизмене на двоих жителей Пермского края, которые по данным следствия перешли на сторону ВСУ. Сейчас оба фигуранта находятся в розыске.