Мишустин заявил, что Россия и Китай ответят на попытки других стран навязать свою волю Фото: REUTERS

Россия и Китай будут противостоять попыткам сохранить глобальное доминирование и навязывание своей воли независимым государствам. Такое заявление сделал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

— Уверен, что Россия и Китай дадут решительный отпор этим опасным устремлениям и создадут благоприятные условия для уверенного продвижения вперед - к нашим общим стратегическим целям, — подчеркнул Мишустин.

Также он добавил, что обе страны дорожат многовековым сотрудничеством России и Китая, а в нынешней турбулентной мировой ситуации это партнерство имеет особое значение.

Ранее KP.RU писал, что в Пекине китайская сторона с почестями приняла премьер-министра России Михаила Мишустина. В ходе российско-китайских переговоров было подписано много важных документов, которые будут способствовать развитию отношений двух стран.