22 мая на территорию Белгородской области проникла группа украинских диверсантов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области было уничтожено более 70 украинских боевиков.

Напомним, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. При этом Грайворонский городской округ подвергся усиленным обстрелам со стороны украинской армии, в результате которых несколько мирных жителей получили различные ранения и травмы, а также было повреждено несколько жилых домов и детский сад.

Позже официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что власти Украины после провала ВСУ в Артемовске перешли к тактике террора мирного населения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинская армия таким образом пытается отвлечь внимание общественности от провала ВСУ в Артемовске.

Напомним, недавно бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что решение Владимира Зеленского любой ценой удержать Артемовск привело Украину к катастрофическим последствиям, а недавний провал ВСУ при удержании города станет поворотным моментом для Киева