Совфед России единогласно одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Это произошло на пленарном заседании 24 мая 2023 года.

Этот закон внес в Государственную думу президент России Владимир Путин еще 10 мая.

В сопроводительных документах к закону сказано, что Российская Федерация вынуждена предпринимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности и своих интересов на фоне того, как страны НАТО беспрецедентно наращивают свой военный потенциал, нарушая все принципы и договоренности.

Ранее KP.RU рассказывал, что значит выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Владимир Путин решил внести соответствующий закон, поскольку страны НАТО все ближе продвигались к границам России.

Помимо этого, выходом из ДОВСЕ РФ теперь развязывает себе руки в ответ на постоянное наращивание вооружения странами Североатлантического альянса.