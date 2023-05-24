В России создадут аналог "Википедии" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин объявил о создании в России аналога “Википедии”. При этом, в отличие от русскоязычного раздела оригинальной энциклопедии, для предотвращения распространения фейков новый портал будет размещаться на российских серверах и управляться юридическим лицом.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Главы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о закрытии онлайн-энциклопедии «Википедия», согласился, что там содержится много искажений и фактологических ошибок, но призвал для начала создать аналог данного портала.

Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем также отмечал, что качество информации на «Википедии» сомнительное, необходимо создать еще один подобный ресурс для просвещения.