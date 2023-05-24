Французский генерал Пинатель: передача Украине F-16 должна скрыть ущерб от потери Артемовска

Поставка Украине F-16 не изменит ход конфликта Фото: REUTERS

Генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель заявил, что решение Вашингтона одобрить поставку Украине американских истребителей F-16 было попыткой отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске.

“Эта потеря может оказать серьезное влияние на моральное состояние украинской армии и ее союзников, чьи СМИ и консультанты по разнарядке сверху до сих пор не переставали объявлять о неизбежности украинского контрнаступления, которое могло быть успешным только благодаря массированной западной помощи”, — заявил генерал в интервью изданию Le Dialogue.

Также он отметил, что союзникам Киева придется сделать все, чтобы отвлечь внимание общественности от поражений Киева и смягчить негативную реакцию от потенциальной победы России. Военный подчеркнул, что поставка F-16 не окажет значительное влияние на ход конфликта.

Напомним, издание Politico сообщало, что Зеленский хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16. При этом обозреватель Брендан Коул отмечал, что в резерве авиации ВКС России находится около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков. Авиационный парк российской армии в десять раз больше, чем у ВСУ, и является главным козырем ВС России при возможном контрнаступлении Киева.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл тоже считает, что поставка украинской армии американских истребителей четвертого поколения F-16 не сможет кардинально изменить ход конфликта на Украине.