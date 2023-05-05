Newsweek: авиация станет значительным преимуществом России в случае попытки контрнаступления ВСУ

Авиация станет козырем России в случае контрнаступления ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обозреватель Брендан Коул в статье для издания Newsweek отметил значительное превосходство России в авиации, которое серьезно помешает украинской армии при попытке проведения контрнаступления.

“Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением”, – считает эксперт. По его словам, авиация ВКС пока что не использовалась в полную силу. Российская армия имеет в десять раз больше авиационных резервов, чем ВСУ, добавил он.

“Таким образом, для украинцев существует реальный тактический риск на земле, если у них не будет надлежащей и многоуровневой противовоздушной обороны”, – считает Коул.

Напомним, военное издание Military Watch сообщило, что украинская армия может уже к концу весны остаться без ракет “земля-воздух” для советских и западных систем ПВО, а союзники Киева не дают больших надежд на их пополнение. По мнению военных экспертов, Россия получит полную свободу в воздухе и серьезно повлияет на возможности ВСУ в зоне конфликта.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александ Коц недавно рассказал об еще одном “аргументе” ВКС России. Российские «Ланцеты» и планирующие авиабомбы ФАБ-500 отодвинули украинскую артиллерию, проредили ПВО, и могут серьезно повлиять на ход конфликта.

Советник командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат признал, что новейшие российские планирующие бомбы стали “серьезной головной болью”, с которой ВСУ ничего не могут поделать.