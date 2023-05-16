Politico: Украина хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16 Фото: REUTERS

Украина хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16, и надеется, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите «Большой семерки» в Японии, а затем на саммите НАТО в Литве. Об этом проинформировало издание Politico.

«Украина хочет получить в общей сложности от 40 до 50 истребителей F-16, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего неба», — пишет издание со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.

По словам чиновника, в настоящее время у Киева «нет ничего, что могло бы остановить» российские самолеты.

Сак также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что вопрос передаче Украине истребителей станет главным в повестке саммита G7 в Японии, а также саммита НАТО в Литве. Чиновник понимает, что Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить Киеву F-16. Но, по его мнению, эти страны могут повлиять на решение таких стран, как США и Турция.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки американских истребителей F-16 зависят от результатов предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби недавно сказал, что Вашингтон не изменил своей позиции и не планирует передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты ATACMS и истребители F-16.

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