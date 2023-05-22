Министр ВВС США Кендалл заявил, что F-16 не изменят расстановку сил на Украине

Министр ВВС США заявил, что F-16 не изменят расстановку сил на Украине Фото: REUTERS

Издание Politico со ссылкой на министра ВВС США Фрэнка Кендалла заявило, что поставка украинской армии американских истребителей четвертого поколения F-16 не сможет кардинально изменить ход конфликта на Украине.

“Это не станет кардинальным изменением расстановки сил”, — приводит издание слова Кендалла о поставке Киеву F-16. Также в посте издания в Twitter отмечено, что американский министр ВВС заявлял, что американские самолеты должны помочь Киеву.

Ранее бывший начальник главного штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико также заявлял, что вероятная поставка Киеву американских истребителей F-16 не может серьезно повлиять на ход конфликта.

Издание Military Watch Magazine отмечало, что поставка Украине истребителей F-16 может серьезно ударить по престижу боевой машины, поскольку авиационный парк ВСУ может понести значительные потери как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях.

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