Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили несколько складов с боеприпасами украинских войск в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Как уточнил генерал-лейтенант в ходе брифинга, российскими войсками были поражены склады со снарядами 54 механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Верхнекаменское, а также склады 10 горно-штурмовой бригады ВСУ и 112 бригады территориальной обороны у Славянска и Григоровки.

Кроме того, сообщил Конашенков, в районе населенного пункта Авдеевка был поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110 механизированной бригады ВСУ, а в ДНР, ЛНР и Херсонской области сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как писал сайт KP.RU, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT.