Песков назвал Польшу враждебным государством для России Фото: REUTERS

Польша является для России враждебным государством, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Польша – это враждебное для нас государство. Польское руководство сейчас буквально заходится в истериках русофобии. Оно фактически заявляет о своем намерении вмешиваться силовыми методами во внутренние дела соседнего государства, а это государство является нашим союзником», – сказал он в эфире телеканала «Россия».

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Москва имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии. Мы будем все перед лицом такой очевидной угрозы.

Напомним, ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава готовится к вооруженному государственному перевороту Белоруссии и участии в его поддержке военным путем. По его словам, речь идет о войсковой операции. Он отметил, что Польше необходимо быть готовыми к поддержке войск, которые готовятся вести операцию против президента Белоруссии Александра Лукашенко.