Лукашенко заявил, что начало евразийскому формату интеграции было положено на кухне у Путина

Лукашенко рассказал об истоках формата евразийской интеграции Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что начало евразийскому формату интеграции было положено "на кухне" у президента России Владимира Путина. При этом, тогда в нем участвовала и Украина.

“Если уж говорить откровенно, … я присутствовал у истоков многих процессов. Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина”, — рассказал Лукашенко на заседании второго Евразийского экономического форума.

Лукашенко подчеркнул, что уже в тот момент сомневался в участии Украины в процессе интеграции. По его словам, в тот момент совместно с Украиной было разработано “аж 28 документов”, но, как он и ожидал, Украина вышла из этого процесса.

Напомним, ранее на этом форуме президент России Владимир Путин заявил, что на мировой арене происходят фундаментальные перемены и все больше стран перестраивают свою модель развития, преследуя укрепление собственного суверенитета.

При этом те, кто думает и действует иначе, наносят вред мировой экономике и способствуют усилению нисходящего тренда собственного развития.