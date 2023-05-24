Путин: все больше государств берет курс на укрепление государственного суверенитета

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что на мировой арене происходят фундаментальные перемены и все больше стран перестраивают свою модель развития, преследуя укрепление собственного суверенитета.

“С этими подходами солидарны большинство участников международного общения. Таким курсом следует и наша страна и наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу”, — заявил российский лидер на пленарном заседании Евразийского экономического форума 24 мая.

По словам Путина, те, кто думает и поступает иначе, наносят вред мировой экономике и способствуют усилению нисходящего тренда собственного развития. При этом многие эксперты, в том числе американские, признают это.

Напомним, Владимир Путин заявлял, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеет все возможности для того, чтобы стать одним из мощных полюсов формирующегося многополярного мира.

Президент России уверен, что для становления одним из центров многополярного мира объединению необходимо продолжать развитие международного сотрудничества.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что не видит в процессе перехода к многополярному миру никаких перспектив и компромиссов, способных это затормозить.