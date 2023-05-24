Столтенберг заявил, что решение о поставке истребителей Украине будет зависеть от развития конфликта

Решение о поставке истребителей Украине будет зависеть от развития конфликта Фото: REUTERS

НАТО примет решение о поставке истребителей Украине в зависимости от развития конфликта с Россией, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«На определенном этапе будет обсуждаться опция о поставках самолетов. Но то, как и когда это будет, должно еще определиться. Затем в зависимости от развития ситуации на местах будет приниматься решение по поставкам самолетов», – сказал он журналистам.

Как отметил генсек НАТО, поставка истребителей Украине «отражает долгосрочные обязательства» перед Киевом, поскольку после завершения конфликта страна должна быть обеспечена военными возможностями для обороны.

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал поставку американских истребителей F-16 основным приоритетом Вашингтона на ближайшие месяцы. Он не уточнил детали поставок и какие страны будут участвовать в подготовке украинских летчиков и отправке самолетов Киеву.