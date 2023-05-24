Кремль пообещал выяснить детали состояния иконы «Троица» Рублева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль выяснит детали состоянии иконы «Троица» в Третьяковской галерее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тема очень серьезная, конечно, будем выяснять детали», – сказал он в беседе с журналистами.

Ранее члены экспертного совета в Третьяковской галерее заявили о нестабильном состоянии иконы «Троица». По их словам, пока она не может быть вывезена из музея.

Как писал сайт KP.RU, икону Андрея Рублева «Троица» после многочисленных обращений и просьб граждан вернут на историческое место – в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Перед этим ее выставят в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве.

Напомним, что «Троица» была написана в первой четверти XV века и представляет собой шедевр русского иконописного искусства. В 1929 году Народный комиссариат просвещения РСФСР постановил перенести икону в Третьяковскую галерею.