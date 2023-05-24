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НовостиПолитика24 мая 2023 17:42

Кремль пообещал выяснить детали состояния иконы «Троица» Рублева

Песков назвал тему состояния иконы очень серьезной
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кремль пообещал выяснить детали состояния иконы «Троица» Рублева

Кремль пообещал выяснить детали состояния иконы «Троица» Рублева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль выяснит детали состоянии иконы «Троица» в Третьяковской галерее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тема очень серьезная, конечно, будем выяснять детали», – сказал он в беседе с журналистами.

Ранее члены экспертного совета в Третьяковской галерее заявили о нестабильном состоянии иконы «Троица». По их словам, пока она не может быть вывезена из музея.

Как писал сайт KP.RU, икону Андрея Рублева «Троица» после многочисленных обращений и просьб граждан вернут на историческое место – в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Перед этим ее выставят в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве.

Напомним, что «Троица» была написана в первой четверти XV века и представляет собой шедевр русского иконописного искусства. В 1929 году Народный комиссариат просвещения РСФСР постановил перенести икону в Третьяковскую галерею.