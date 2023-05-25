Губернатор Флориды Десантис официально баллотируется на выборы президента США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Флориды Рон Десантис, которого называли вероятным конкурентом Джо Байдена на выборах президента США в ноябре 2024 года, официально подал заявку в американский избирком. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по выдвижению Десантиса.

«Кандидат Десантис от республиканской партии претендует на пост президента», - говорится в опубликованной копии заявки.

В ближайшие часы губернатор Флориды должен официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024 года. Помимо Байдена, Десантис также будет конкурировать и с экс-президентом США Дональдом Трампом, так как оба они планировали баллотироваться от Республиканской партии.

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