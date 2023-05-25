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НовостиПолитика25 мая 2023 1:11

Global Times: альянс России и Китая превратится в страшнейший кошмар для США

В то же время российско-китайский союз назвали способом стабилизировать ситуацию в мире
Сергей КУДРИН
Global Times: альянс России и Китая превратится в страшнейший кошмар для США

Global Times: альянс России и Китая превратится в страшнейший кошмар для США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый худший кошмар для США - это альянс между Россией и Китаем. Если Москва и Пекин будут действовать сообща, для Вашингтона это будет сложнейшим геополитическим вызовом за всю историю, но зато стабилизирует напряжённую ситуацию в мире. Об этом сообщило издание Global Times.

«Корень этого разделенного отношения США (к России и Китаю) лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым "китайско-российским альянсом", который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов», - говорится в публикации GT.

Издание отметило, что при достижении определённого уровня взаимного доверия между Россией и Китаем, в мире сразу появляется больше открытости, так как он перестаёт быть однополярным. Это нервирует Белый дом, который привык диктовать условия всему земному шару, поэтому в СМИ в Америке постоянно пытаются дискредитировать отношения между Москвой и Пекином, называя Россию «зависимой» от КНР.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия и Китай подписали целый ряд стратегически важных соглашений во время переговоров 24 мая 2023 года.