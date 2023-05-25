«Я никогда ее не забуду»: Мик Джаггер огорчился из-за кончины Тины Тернер

Мик Джаггер выразил соболезнования в связи со смертью Тины Тернер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер заявил, что расстроен из-за смерти певицы Тины Тернер. По его словам, певица была невероятно талантливой.

«Она была вдохновляющей, теплой, веселой и щедрой. Она так мне помогала в молодости, и я никогда ее не забуду», - написал Джаггер в своих соцсетях.

Напомним, американская певица Тина Тернер скончалась на 84 году жизни. Она умерла после продолжительной болезни в своем доме в швейцарском Кюснахте.

Причиной смерти певицы стал рак кишечника. Диагноз ей поставили в 2016 году. Тремя годами ранее Тернер перенесла инсульт.

Американская исполнительница стала выступать на сцене с 18 лет в качестве вокалистки группы продюсера Айка Тернера Kings of Rhythm. Тернер начала сольную карьеру в 1976 году, после того как сбежала от супруга и приняла буддизм.

Певица внесена в Зал славы рок-н-ролла, являлась обладательницей восьми премий «Грэмми». В 2000-х годах певица вошла в Книгу рекордов Гиннесса как сольный исполнитель, продавший самое большое количество билетов на свои концерты.