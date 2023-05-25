Россиянам рассказали, при каких условиях можно лишиться пенсии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева назвала условия, при которых жители России могут остаться без пенсии. По ее словам, лишиться таких выплат можно, в том числе, при переезде за рубеж.

В беседе с порталом URA.RU эксперт рассказала, что Фонд социального страхования РФ приостанавливает выплату пенсии, если в течение полугода россиянин ее не получает.

«Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ее выплаты. Пенсионера также лишат выплаты в случае переезда за пределы России», — пояснила вице-президент инвестиционной компании.

Хрусталева также рассказала, что в том случае, если россиянин просто не приходил за пенсией, то для возобновления выплат ему нужно всего лишь написать соответствующее заявление. В том случае, если гражданин РФ остался без пенсии решением на законодательном уровне, то вернуть выплату можно только при изменении обстоятельств. После этого россиянину также придется заново оформлять статус пенсионера.

Ранее сайт KP.RU разбирался, как разморозить и получить свою накопительную часть пенсии. Такое понятие существует в стране больше 20 лет. В 2013 году власти ее заморозили: с тех пор пополнять ее было уже нельзя, снять эти деньги - тоже. Но средства, которые накопились на пенсионных счетах россиян за те годы, сохранились и приумножились. Все это время ими распоряжались, инвестируя в ценные бумаги, государственная управляющая компания ВЭБ.РФ и негосударственные пенсионные фонды.