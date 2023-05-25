Спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретится с Лавровым в Москве 26 мая 2023 года Фото: Shutterstock

26 мая в Москву прилетит спецпредставитель Китая Ли Хуэй, у которого запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Помимо этого он встретится и с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Ли Хуэй посетит Москву для консультаций по проблематике украинского кризиса.

Ли Хуэй на встрече со статс-секретарем Германии заявил, что Китай готов поддержать инициативу по ситуации на Украине, если она будет исходить из первоначальных причин конфликта.

При этом спецпредставитель КНР подчеркнул, что позиция Пекина предельно понятна и заключается в способствовании скорейшему началу переговоров двух сторон и политическому урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, всем сторонам стоит начинать с себя и создавать все необходимые условия для дипломатического решения ситуации, а для этого необходимо взаимное доверие.