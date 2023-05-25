Страны ЕС отчитались перед Еврокомиссией о заморозке более 200 млрд евро российских активов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в четверг, 25 мая, сообщил, что страны ЕС отчитались о замороженных активах РФ. Он уточнил, что речь идет о сумме в размере более 200 млрд евро.

Виганд напомнил, что в десятом пакете европейских санкций в отношении РФ было заложено требование, согласно которому операторы из стран ЕС должны были до 12 мая отчитаться перед Еврокомиссией о заблокированных российских активах.

«Страны ЕС отчитались перед Еврокомиссией о сумме свыше 200 млрд евро замороженных активов», - цитирует ТАСС представителя ЕК.

Однако он не смог сказать, где находятся данные средства и посоветовал обратиться с соответствующим вопросом непосредственно к странам ЕС. По его словам, также обсуждается вопрос о том, могут ли данные деньги отправлены Украине.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что американские и европейские банки и казначейства не могут найти порядка 200 млрд долларов из общей суммы в 300 млрд долларов заблокированных российских активов.

В свою очередь, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина недавно сообщила о том, что российские инвесторы смогли восстановить права на часть активов, ранее замороженных за рубежом. По ее словам, речь идет о сумме в почти 3 трлн рублей.