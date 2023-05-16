Набиуллина заявила, что российские инвесторы смогли вернуть из-за рубежа активы на 3 трлн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина во вторник, 16 мая, сообщила о том, что российские инвесторы смогли восстановить права на часть активов, ранее замороженных за рубежом. По ее словам, речь идет о сумме в почти 3 триллиона рублей.

«В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к 3 триллионам рублей, то есть это не маленькая сумма», - сказала глава ЦБ РФ на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

Однако, по ее словам, часть активов до сих пор заморожена.

В то же время Набиуллина отметила, что было предпринято много шагов для того, чтобы разблокировать российские активы.

«Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации», - пояснила она.

Напомним, в конце октября прошлого года стало известно о том, что Евросоюз заморозил в рамках санкций российские активы на сумму 17,5 миллиарда евро. В частности, в Евросоюзе были заморожены активы 1350 физических лиц и организаций.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков недавно заявил, что США совершили ряд стратегических ошибок из-за «синдрома превосходства», когда замораживали российские финансовые резервы. По его мнению, в итоге такое решение «выйдет боком» Вашингтону, и потеряют США намного больше.

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