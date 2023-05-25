ЕС раскритиковал соглашение России и Белоруссии о ядерном оружии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано, комментируя соглашение Москвы и Минска о размещении в Белоруссии нестратегического ядерного оружия, заявил, что данный договор «не способствует деэскалации».

«Это не шаг к деэскалации, это не шаг к снижению напряженности, это шаг, который повышает напряженность. Его можно рассматривать в контексте российской агрессии и ее поддержки со стороны Белоруссии», - заявил дипломат, отметив, что Брюссель намерен «внимательно следить за развитием ситуации и реагировать, насколько необходимо».

Напомним, в четверг, 25 мая, министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Белоруссии Виктор Хренин подписали документы о нестратегическом ядерном оружии. Как писал сайт KP.RU, глава российского министерства отметил, что Москва не передает его Минску, контроль над этим оружием остается за Россией.