Шойгу заявил, что контроль за размещаемым в Белоруссии ядерным оружием РФ остается за Москвой

Главы делегаций, участвующих в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске, возложили цветы к вечному огню у монумента Победы Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в четверг, 25 мая, подписали документы о нестратегическом ядерном оружии. Глава оборонного ведомства РФ отметил, что Россия не передает его Белоруссии, контроль над таким оружием остается за Россией.

«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», - цитирует Шойгу ТАСС.

Как уточнили в оборонном ведомстве Белоруссии, подписанные документы определяют порядок содержания нестратегического ядерного оружия РФ в специальном хранилище на территории республики.

Кроме того, в ходе встречи министры обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества. Хренин подчеркнул, что Белоруссия заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Россией в военной сфере.

По данным Минобороны РФ, в четверг, 25 мая, главы делегаций, участвующих в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске, также почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к вечному огню у монумента Победы.

Сайт KP.RU ранее писал о визите Шойгу в Минск, где запланировано заседание глав Минобороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Отмечалось, что в ходе мероприятия будут обсуждаться угрозы и вызовы военной безопасности в регионах коллективной безопасности.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Он также рассказал, что 1 июля будет закончено строительство специального хранилища в Белоруссии.