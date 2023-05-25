В Грузии пообещали выполнить рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС к июню 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Грузии к июню этого года выполнят все 12 рекомендаций Евросоюза, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«В июне указанная дорожная карта будет полностью закрыта, и все 12 пунктов будут выполнены. Все зависит от Евросоюза. Им решать, давать Грузии статус или нет», – сказал политик в беседе с журналистами.

Кроме того, Каладзе раскритиковал оппозицию в отказе от участия в выполнении рекомендаций. По мнению мэра Каладзе, она только мешает в их осуществлении.

Как писал сайт KP.RU, Грузии не предоставили статус кандидата в члены Европейского союза из-за того, что власти республики отказались присоединяться к антироссийским санкциям. Такое заявление 1 мая сделал Каха Каладзе. По его словам, если статус будет предоставлен Тбилиси «обрадуется», а если нет – то «это не проблема».