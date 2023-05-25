Госдума приняла в первом чтении проект закона о программе долгосрочных сбережений россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной думы РФ в четверг, 25 мая, приняли в первом чтении проект закона, который предусматривает запуск программы долгосрочных сбережений россиян.

Согласно программе, ранее сформированные пенсионные накопления можно будет перевести в негосударственный пенсионный фонд для дальнейшего инвестирования или перечислять туда отдельные взносы. Государство поддержит участников программы материально: софинансирование в течение первых трех лет составит до 36 тысяч рублей в год.

Распорядиться накоплениями можно будет через определенный период участия в программе или после выхода на пенсию. При этом тем, кто внесет на свой счет до 400 тысяч рублей в год, станет доступен налоговый вычет до 52 тысяч.

Как ранее писал сайт KP.RU, стать участником программы смогут совершеннолетние граждане РФ. Для этого будет необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Отмечалось, что участие в программе предполагается исключительно на добровольной основе.

Напомним, законопроект о программе долгосрочных сбережений был разработан Министерством финансов РФ и Банком России.