Российские военные пресекли действия четырех групп украинских диверсантов

23 мая, Министерство обороны РФ заявило об уничтожении группы украинских диверсантов в Белгородской области Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в четверг, 25 мая, сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), уточнив, что диверсанты действовали у Новомлынска и Синьковки в Харьковской области, Ивановки в Донецкой Народной Республики (ДНР) и Розовки в Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30», - заявили в военном ведомстве.

Напомним, в минувший вторник, 23 мая, Министерство обороны РФ заявило об уничтожении группы украинских диверсантов в Белгородской области, заявив о блокировке и разгроме этой ДРГ в ходе проведения контртеррористической операции. Как отметили в военном ведомстве, после поражения в Артемовске украинские власти решили перейти к террористическим акциям в отношении мирных жителей.