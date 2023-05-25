Российские войска уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в четверг, 25 мая, сообщило, что российские войска уничтожили два склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые располагались в Донецкой народной республике (ДНР).

Как уточняется в заявлении российского военного ведомства, два склада были расположены около населенных пунктов Ступочки и Авдеевка. Сообщается об уничтожении боеприпасов, которые принадлежали 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригадам украинской армии.

Кроме того, на Донецком направлении уничтожили три боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

Напомним, как писал сайт KP.RU, днем ранее сообщалось об уничтожении нескольких складов с боеприпасами украинских войск в ДНР. Как было сказано в заявлении российского военного ведомства, данные склады находились в районе населенного пункта Верхнекаменское, а также недалеко от Славянска и Григоровки.