Финляндия направила Украине вооружения и боеприпасы на 109 миллионов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия направила Украине очередной пакет военной помощи в размере 109 миллионов евро, сообщает Министерство обороны республики.

«Это шестнадцатая поставка военной помощи из Финляндии на Украину. В пакет входят, в том числе, зенитное вооружение и боеприпасы», – говорится на сайте ведомства.

В Министерстве обороны Финляндии пообещали продолжать поддерживать Украину, отметив, что общий объем предоставленных Киеву пакетов вооружений составляет 1,1 миллиарда евро. Какое именно оружие вошло в новый пакет военной помощи, ведомство не уточнило.

Напомним, в январе власти Финляндии приняли решение предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи. Согласно оценкам Минобороны страны, замена военных средств, включенных в эту поставку, обошлась Хельсинки более чем в 400 миллионов евро.