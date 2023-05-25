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НовостиПолитика25 мая 2023 13:00

Российская система ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов

Сбито восемь снарядов РСЗО HIMARS
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российская система ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов

Российская система ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в четверг, 25 мая, сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников, а также восемь снарядов реактивной установки залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», - сказано в заявлении военного ведомства.

В сообщении министерства уточняется, что дроны были сбиты в районах населенных пунктов Токаревка в Харьковской области, Чубаревка Запорожской области, Каиры Херсонской области, а также Кременная, Житловка, Червоная Диброва, Затишное и Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР) и Светлодарское, Евгеновка и Зеленый Гай Донецкой народной республики (ДНР).

Напомним, накануне губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о том, что удалось сбить два украинских дрона, а остальные успешно заглушили средствами радиоэлектронной борьбы.