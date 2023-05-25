Российская система ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в четверг, 25 мая, сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников, а также восемь снарядов реактивной установки залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», - сказано в заявлении военного ведомства.

В сообщении министерства уточняется, что дроны были сбиты в районах населенных пунктов Токаревка в Харьковской области, Чубаревка Запорожской области, Каиры Херсонской области, а также Кременная, Житловка, Червоная Диброва, Затишное и Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР) и Светлодарское, Евгеновка и Зеленый Гай Донецкой народной республики (ДНР).

Напомним, накануне губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о том, что удалось сбить два украинских дрона, а остальные успешно заглушили средствами радиоэлектронной борьбы.