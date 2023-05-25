Алиев заявил о «серьезных» предпосылках к нормализации отношений Азербайджана и Армении

Алиев заявил о предпосылках к нормализации отношений Азербайджана и Армении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии «серьезных» предпосылок к нормализации отношений между Баку и Еревана на основе признания территориальной целостности друг друга. Такое заявление он сделал в четверг, 25 мая, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе (ЕАЭС).

«Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», - сказал глава Азербайджана, который также отметил, сотрудничество Баку со странами-членами ЕАЭС, за исключением одной Армении, развивается успешно уже на протяжении 30 лет.

Напомним, в понедельник, 22 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, назвав условием обеспечение в данном регионе безопасности армянского населения.