Патрушев заявил, что на Украине против России сражаются США, используя потенциал Евросоюза и НАТО

Патрушев заявил, что на Украине против России воюют США, используя потенциал Евросоюза и НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США сражаются против России на Украине, используя при этом потенциал Североатлантического альянса и Евросоюза, а также вооруженных неонацистских формирований, которые сами же создали.

«Все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России, и при этом США используют потенциал НАТО, используют потенциал Евросоюза, используют возможности вооруженных формирований Украины, особенно неонацистов», - заявил секретарь Совбеза РФ в четверг, 25 мая, на международной встрече по безопасности.

Напомним, накануне на международной встрече по безопасности директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон использует базу Эт-Танф в качестве полигона для того, чтобы вести подготовку боевиков для дальнейшего совершения терактов в России.