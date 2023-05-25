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НовостиПолитика25 мая 2023 15:43

В МВД России заявили, что поставляемое Украине оружие может «всплыть» в любом регионе мира

В ведомстве обратили внимание на то, что ряд стран Запада пытаются приостановить членство России в Интерпроле
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В МВД России заявили, что поставляемое Украине оружие может «всплыть» в любом регионе мира

В МВД России заявили, что поставляемое Украине оружие может «всплыть» в любом регионе мира

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецслужбы западных стран организуют нелегальные поставки оружия с Украины, которое позже может «всплыть» в любом регионе мира. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева, который провел встречу с кубинским коллегой Ласаро Альберто Альваресом.

Как отметил глава министерства, поставляемое Украине оружие может «всплыть» и в странах Латинской Америки, и Карибского бассейна. Министр также обратил внимание на то, что ряд стран Запада пытается ограничить или даже приостановить членство России в Интерполе.

«Политизация международного правоохранительного взаимодействия контрпродуктивна и наносит ущерб общим интересам борьбы с трансграничной преступностью», - заявила Волк.

Напомним, ранее в статье для французского издания Atlantico говорилось о росте преступности Восточной Европе из-за Украины, откуда в европейские страны нелегально ввозят оружие, а также наркотики.