Ответственный за бизнес в России топ-менеджер Wintershall Dea уйдет в отставку

Состав правления Wintershall Dea AG будет сокращен до четырех человек Фото: REUTERS

Немецкая Wintershall Dea, которая является одной из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, приняла решение упразднить позицию члена правления, ответственного за работу компании в России, а занимающий данную должность Тило Виланд покинет этот пост с 30 июня 2023 года. Об этом сказано в сообщении Wintershall Dea.

«Тило Виланд … покидает пост члена правления Wintershall Dea AG, ответственного за регион "Россия, Латинская Америка" и транспортировку, по взаимному согласию с наблюдательным советом», - сказано в заявлении компании, где уточняется, что «в то же время эта позиция в правлении будет упразднена».

Уточняется, что после этого состав правления Wintershall Dea AG будет сокращен до четырех человек.

Тило Виланд занимал разные должности в группе Wintershall, а также немецко-российском совместном предприятии Wingas с 1999 года, занимая пост члена правления Wintershall Dea с 2015 года.

Напомним, в конце апреля этого года Wintershall Dea заявила, что начинает вывозить персонал из России и искать варианты продажи бизнеса в стране, отметив, что данное решение является окончательным.