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НовостиЭкономика25 мая 2023 15:58

Ответственный за бизнес в России топ-менеджер Wintershall Dea уйдет в отставку

Состав правления Wintershall Dea AG будет сокращен до четырех человек
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Состав правления Wintershall Dea AG будет сокращен до четырех человек

Состав правления Wintershall Dea AG будет сокращен до четырех человек

Фото: REUTERS

Немецкая Wintershall Dea, которая является одной из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, приняла решение упразднить позицию члена правления, ответственного за работу компании в России, а занимающий данную должность Тило Виланд покинет этот пост с 30 июня 2023 года. Об этом сказано в сообщении Wintershall Dea.

«Тило Виланд … покидает пост члена правления Wintershall Dea AG, ответственного за регион "Россия, Латинская Америка" и транспортировку, по взаимному согласию с наблюдательным советом», - сказано в заявлении компании, где уточняется, что «в то же время эта позиция в правлении будет упразднена».

Уточняется, что после этого состав правления Wintershall Dea AG будет сокращен до четырех человек.

Тило Виланд занимал разные должности в группе Wintershall, а также немецко-российском совместном предприятии Wingas с 1999 года, занимая пост члена правления Wintershall Dea с 2015 года.

Напомним, в конце апреля этого года Wintershall Dea заявила, что начинает вывозить персонал из России и искать варианты продажи бизнеса в стране, отметив, что данное решение является окончательным.