МВД России объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Константина Сонина Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России.

«Сонин Константин Исаакович, 1972 года рождения, разыскивается по статье УК», - говорится в сообщении, опубликованном в базе ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта этого года в отношении Константина Сонина было возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. По версии следствия, он размещал ложные сведения в Telegram. Отмечалось, что данные публикации содержали «лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих».

Константин Сонин в период с 2001 года по 2013 год занимал должность профессора Российской экономической школы (РЭШ) и ЦЭФИР, а в 2011 году стал проректором РЭШ, где отвечал за создание Совместного бакалавриата ВШЭ-РЭШ. В период с 2013 - 2014 годы Константин Сонин был проректором ВШЭ, в 2013-2022 - профессором и научным руководитель Факультета экономических наук НИУ ВШЭ.