Алиев поблагодарил Путина за помощь в нормализации отношений Азербайджана и Армении Фото: REUTERS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в урегулировании отношений между Баку и Ереваном.

«Хотел бы выразить благодарность за усилия российской стороны в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы эти усилия очень высоко ценим», – сказал азербайджанский лидер в ходе переговоров с президентом РФ в Москве.

Алиев выразил надежду на дальнейший прогресс в отношениях с Арменией после признания ей Нагорного Карабаха частью Азербайджана и трехсторонней встречи в Москве.

Как писал сайт KP.RU, Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. В свою очередь, Алиев заявил об отсутствии территориальных претензий к Еревану. Как отметил политик, у стран есть возможность выйти на мирное соглашение, учитывая признание Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана.