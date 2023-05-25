Президент Всемирного банка Малпасс исключил вероятность дефолта в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас считает, что дефолт Соединенным Штатам не грозит.

«Я не ожидаю дефолта», – заявил глава ВБ в эфире телеканала CNN.

По мнению Малпасса, администрация президента США Джо Байдена и Палата представителей Конгресса страны в лице республиканцев примут решение, позволяющее избежать дефолта. Как отметил президент ВБ, им необходимо выработать меры по сдерживанию расходов.

Напомним, недавно спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в ближайшие дни Вашингтон объявит дефолт. Ответственность за это лежит на действующем президенте Байдене, считает конгрессмен.

Сайт KP.RU рассказывал, удастся ли самой большой экономике планеты избежать банкротства, как дефолт в США отразится на России и что нужно сделать Вашингтону, чтобы избежать глобальный кризис.