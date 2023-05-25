В Пентагоне заявили, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию по обучению пилотов ВСУ на истребителях F-16

В Пентагоне заявили, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию по обучению ВСУ на истребителях F-16 Фото: REUTERS

Дания и Нидерланды возглавят коалицию Европейского союза по подготовке летчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16. Такое заявление в четверг, 25 мая, сделал глава Пентагона Ллойд Остин после заседания многонациональной группы по координации поставок оружия Киеву.

Как отметил Остин, во время прошедшей встречи несколько западных стран обсудили планы по подготовке украинских летчиков к использованию истребителей F-16. «И я хочу выразить особую признательность Дании и Нидерландам, которые решили возглавить коалицию ЕС по подготовке украинских сил к применению F-16», - отметил глава Пентагона.

Напомним, ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил о скором начале обучения украинских пилотов управлению такими истребителями F-16, а газета Politico со ссылкой на слова советника главы Министерства обороны Украины Юрия Сака писала о планах Нидерландов стать первой страной, которая предоставит Киеву такие истребители.