Захару Прилепину понадобится около полугода на восстановление после покушения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Писатель Захар Прилепин, подвергшийся покушению украинских спецслужб 6 мая 2023 года, будет восстанавливаться не меньше шести месяцев. Как стало известно KP.RU, Прилепину диагностировали ряд тяжёлых травм, 12 переломов разной степени, из которых девять - на ногах.

«Как минимум полгода он будет находиться в лежачем положении, если все пойдет более-менее благополучно», - рассказал один из специалистов ФМБА России.

Помимо переломов ног, писатель получил также переломы позвоночника и грудины, сотрясение мозга и травму лёгких. Для сращивания таких тяжёлых повреждений были применены аппараты Иллизарова, которые необходимо носить длительное время, не меньше шести месяцев. Общее состояние Прилепина специалисты называют измождённым, ввиду перенесённых сложносоставных операций и анестезии.

«На каждой ноге по несколько переломов, есть и двойные. Полностью раздроблена пятка. Но самое тяжелое – позвоночник. Никто всерьёз не может спрогнозировать ход восстановления», - добавил наш собеседник.

Ранее KP.RU приводил полную хронику покушения украинских террористов на Захара Прилепина, которого взорвали в собственной машине, в Нижегородской области.