Путин: обстановка между Арменией и Азербайджаном в Карабахе близка к урегулированию Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о том, что ситуация, развернувшаяся в Карабахе между Арменией и Азербайджаном, движется к урегулированию. Оставшиеся вопросы носят технический характер, сказал российский лидер на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Есть до сих пор не урегулированные вопросы, но, на мой взгляд, - мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны - они носят чисто технический характер», - говорит Путин.

Путин также подчеркнул, что трёхсторонние переговоры пошли ситуации на пользу, и стали прологом к непосредственному разрешению ситуации в Карабахе. Такие же переговоры проходили в 2020 году, и тогда стороны сумели добиться многих улучшений.

Президент России также отметил, что и Пашинян, и Алиев готовы к поиску решения проблемы, готовы к переговорам и считают все сложности преодолимыми.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Москве пройдут переговоры вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, посвящённые разблокированию транспортных контактов.