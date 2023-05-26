Guardian: Лондон готов «обменять» разморозку активов России на выплату компенсаций Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания может разморозить активы Российской Федерации, заблокированные на территории королевства, в обмен на выплаты компенсаций Украине со стороны Москвы. Об этом сообщила газета The Guardian, ссылаясь на британских чиновников.

Согласно данным газеты, британские власти сейчас решают вопрос о том, чтобы не только заморозить, но и полностью конфисковать, то есть фактически незаконно присвоить, активы Российской Федерации. В связи с этим они предлагают Москве «обмен» - разморозка собственности за выплаты Украине.

Однако также газета пишет и о другом лагере британских чиновников, которые хотят пойти по менее рискованной стратегии - просто удерживать российские активы, чтобы не брать на себя ответственность за их экспроприацию. Напомним, что в Великобритании заморозили порядка 32 млрд долларов российских активов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 25 мая 2023 года страны Евросоюза сообщили о заморозке более 200 млрд евро активов, принадлежащих Российской Федерации.