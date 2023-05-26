Финский генерал Нурми заявил о беспокойстве из-за выхода России из соглашения о военных инспекциях Фото: Олег ЗОЛОТО

Бригадный генерал Финляндии Сами Нурми, беседуя с изданием Helsingin Sanomat, выразил обеспокоенность из-за того, что Россия решила выйти из соглашения о проведении визитов по военной оценке, то есть инспекций. Нурми уверен, что это решение окажет негативное влияние на российско-финские отношения.

«На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности», - говорит генерал.

Финский генерал указал на то, что Россия всегда была, есть и будет соседом Финляндии, и с Москвой необходимо находить способы вести диалог, чтобы не отдаляться ещё больше. По его словам, Запад сохраняет санкционное давление, Россия в ответ отстраняется от Евросоюза и США, и чем дольше такая тенденция сохраняется - тем сложнее будет найти общий язык в будущем.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия заморозила счета диппредставительств Финляндии, в ответ на аналогичное действие со стороны Хельсинки.