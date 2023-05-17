МИД Финляндии заявил, что Россия заморозила банковские счета представительств страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банковские счета дипломатических представительств Финляндии в России были заморожены. Об этом сообщила газета Helsingin sanomat со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета финских дипломатических представительств в России были заморожены и не могут быть использованы», - пишет издание.

По информации газеты, власти Финляндии находятся в контакте с российским руководством из-за произошедшего. В МИД страны также подчеркнули, что вопрос серьезный, ведется расследование.

Как ранее писал сайт KP.RU, в январе этого года стало известно, что власти Финляндии заморозили российские активы на общую сумму 187 миллионов евро. В числе активов, попавших под санкции, оказались недвижимость, акции, автомобили, яхты и самолеты. Среди них были и активы российского олигарха Геннадия Тимченко, которому в Финляндии принадлежит многофункциональная спортивная крытая арена Helsinki-halli.

В апреле также стало известно об аресте семи квартир и земельных участков в центре Хельсинки, принадлежащих России, на общую сумму в 1,4 миллиона евро. Тогда МИД РФ заявил, что, если этот вопрос не будет решен, Москва готова принять ответные меры.