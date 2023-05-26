Взрыв неизвестного происхождения повредил одно здание в Краснодаре

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов Фото: Кадр видео

В Краснодаре, в районе улицы Морская, местные жители услышали мощный взрыв, который прозвучал в 04:17 по московскому времени, ночью 26 мая 2023 года. Информацию подтвердили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

«По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в городе Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морская, 54/2. На место направлены экстренные службы», - говорится в распространённом оперштабом сообщении.

Официально причину происшествия пока не называют. Фото: Ангелина Назарчук

Также известно, что взрывом были повреждены кровля и фасад одного из зданий на Морской улице. Пострадавших нет. Официально причину происшествия пока не называют.

Ранее KP.RU сообщил о том, что силы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Ростовской областью. Взрыв прозвучал в районе Морозовска, губернатор региона призвал местных жителей сохранять спокойствие.