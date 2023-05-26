Власти опровергли информацию о падении неизвестных обломков на машину в Краснодаре Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Местные власти опровергли информацию о том, что падение неизвестных обломков в микрорайоне Краснодара повредило автомобиль. На кадрах, распространенных в соцсетях, автомобиль, который получил повреждения в результате ДТП. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В оперштабе отметили, что на видео, снятом с места происшествия, можно рассмотреть, что эта информация не соответствует действительности, а машина уже давно стоит на проезжей части.

При приближении можно заметить, что дверь машины зафиксирована веревкой после автомобильной аварии.

Напомним, что KP.RU рассказывал о взрыве в Краснодаре, который повредил крышу и фасад одного из зданий. Местные жители сообщили о громком хлопке в 04:17, а на место незамедлительно прибыли оперативные службы.

Пострадавших в результате происшествия нет, а для выяснения всех обстоятельств на месте работают сотрудники экстренных служб. Официальной причины произошедшего пока не называется.

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