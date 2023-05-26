Рябков заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие из-за ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российские враги цинично спекулируют в попытках приписать Москве отсутствующие у нее планы по применению ядерного оружия в связи с украинским конфликтом, отметив, что Россия не намерена этого делать.

«Наши недруги, наши враги цинично спекулируют … пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие. Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло», - заявил замглавы военного ведомства в интервью журналу «Международная жизнь».

Напомним, днем ранее, 25 мая, представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано прокомментировал соглашение Москвы и Минска о размещении в Белоруссии нестратегического ядерного оружия, сказав о том, что такой договор «не способствует деэскалации», а также отметив, что Брюссель собирается «внимательно следить за развитием ситуации и реагировать, насколько необходимо».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)