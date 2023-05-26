Медведев заявил о выходе российского ОПК на большие объемы производства вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев заявил, что Россия вышла на большие объемы производства вооружений, отметив, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны быстро адаптировался.

«Мы вышли на большие объемы производства вооружений … Я не думал, особенно в начале, что ОПК так быстро адаптируется», - заявил замглавы Совбеза РФ в пятницу, 26 мая.

Как отметил Медведев, российским военным хватает снарядов, однако, по его словам, штурмовики должны иметь больший приоритет, будучи обеспеченными снарядами в разы выше стандартных нормативов.

«Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов», - отметил политик.

Напомним, в конце марта этого года в ходе рабочей поездки на Казанский пороховой завод Медведев призвал оборонные предприятия увеличить объемы производства для нужд российской армии, указав также на необходимость увеличения эффективности вооружений за счет новых современных разработок.

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