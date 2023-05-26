Белый дом отказался подтверждать, что атаку на Кремль организовали украинские спецслужбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США не могут подтвердить сообщения СМИ о том, что атаку кроном на российский кремль организовали украинские спецслужбы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не можем сказать, какие группы проводят операции самостоятельно и связаны ли они или нет с украинским правительством. Мы не можем подтвердить информацию в материале газеты The New York Times об этой конкретной атаке на Кремль", - заявил Кирби, пишет ТАСС.

Также он указал, что Соединенные Штаты желают, чтобы Киев мог защищать свою землю и территорию.

"Мы ясно дали понять, что не хотим, чтобы в этом конфликте случилась эскалация", - добавил Кирби.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на информированный источник писала о том, что в США считают, что к организации атаки беспилотников на Кремль имеет отношение одна из украинских спецслужб.

Напомним, 3 мая 2023 года кремлевскую резиденцию попытались атаковать украинские беспилотники. Благодаря работе военных и спецслужб удалось ликвидировать два дрона. Российские власти назвали произошедшее спланированной террористической акцией, а также покушением на главу государства.

25 мая 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал статью о том, что к организации атаки беспилотников на Кремль имеет отношение одна из украинских спецслужб.

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