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НовостиПолитика26 мая 2023 9:53

Белый дом отказался подтверждать, что атаку на Кремль организовали украинские спецслужбы

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Белый дом отказался подтверждать, что атаку на Кремль организовали украинские спецслужбы

Белый дом отказался подтверждать, что атаку на Кремль организовали украинские спецслужбы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США не могут подтвердить сообщения СМИ о том, что атаку кроном на российский кремль организовали украинские спецслужбы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не можем сказать, какие группы проводят операции самостоятельно и связаны ли они или нет с украинским правительством. Мы не можем подтвердить информацию в материале газеты The New York Times об этой конкретной атаке на Кремль", - заявил Кирби, пишет ТАСС.

Также он указал, что Соединенные Штаты желают, чтобы Киев мог защищать свою землю и территорию.

"Мы ясно дали понять, что не хотим, чтобы в этом конфликте случилась эскалация", - добавил Кирби.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на информированный источник писала о том, что в США считают, что к организации атаки беспилотников на Кремль имеет отношение одна из украинских спецслужб.

Напомним, 3 мая 2023 года кремлевскую резиденцию попытались атаковать украинские беспилотники. Благодаря работе военных и спецслужб удалось ликвидировать два дрона. Российские власти назвали произошедшее спланированной террористической акцией, а также покушением на главу государства.

25 мая 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал статью о том, что к организации атаки беспилотников на Кремль имеет отношение одна из украинских спецслужб.

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