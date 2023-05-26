Bloomberg: Украина рискует потерять помощь Запада из-за вылазок диверсантов в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада могут прекратить поддерживать Киев, если Украина решится на боевые действия за пределами границ, которые считает своими, или же начнет поддерживать группы диверсантов. Такое мнение высказал автор колонки агентства Bloomberg Андреас Клут.

По его словам, самым сильным опасением западных стран является возможность того, что Североатлантический альянс будет втянут в реальные боевые действия с Москвой.

«Некоторые западные страны - вероятно, даже США после выборов в 2024 году - могут перестать поддерживать Украину, если она перейдет к наступательной тактике. А так называемый Глобальный Юг … вероятно, выступил бы против Киева», - сказано в публикации.

Как отмечает Клут, чтобы не лишиться поддержки западных стран, Киеву не стоит ни нападать на Россию за пределами украинских границ, ни поощрять на это «посреднические» вооруженные формирования.

Напомним, днем ранее, 25 мая, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные пресекли действия четырех групп украинских диверсантов.

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